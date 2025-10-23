ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية

تطلق وزارة الثقافة في الخامسة مساء غد الجمعة، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي" بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المهرجان بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والعلاقات الثقافية الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

يشارك في المهرجان هذا العام 25 فرقة مصرية وأجنبية، منها 12 فرقة من دول: تونس، الأردن، غينيا، سريلانكا، لبنان، فلسطين، بولندا، الجزائر، أندونيسيا، أوزباكستان، رومانيا، والهند، و9 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: حلايب، الشرقية، الحرية السكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، والتنورة التراثية، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة فرقتي رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وينطلق المهرجان بديفيليه فني لجميع الفرق من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي في الخامسة مساء بعد غد الجمعة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة مساء بعد غد السبت 25 أكتوبر على المسرح الروماني، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 26 حتى 29 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد، القنطرة غرب، القصاصين والجيش الثاني.

وتنفذ فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على المسرح الروماني يوم 30 أكتوبر بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة.