الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك بلجيكا فيليب بالقصر الملكي ببروكسل.

شهد القصر اصطفاف حرس الشرف الملكي، واستقبل ملك بلجيكا السيسي في مقدمة المستقبلين.

تعزيز العلاقات التاريخية

قال الرئيس السيسي إنه يتطلع لمشاركة الملك فيليب في افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وأعرب ملك بلجيكا عن تقديره لزيارة السيسي التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا على المستويين الرسمي والشعبي.

تعزيز السياحة والاستثمار

أكد السيسي على حرص مصر على تعزيز حركة السياحة الوافدة من بلجيكا وتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية زيادة الاستثمارات البلجيكية والفرص الاستثمارية في مصر.

دور مصر في دعم السلام والاستقرار

أشاد ملك بلجيكا بالجهود المصرية، خاصة التنسيق مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن جهود مصر والرئيس السيسي تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص السلام.

دعم الحقوق الفلسطينية

ثمن الرئيس السيسي الموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية.

تسوية الأزمات بالوسائل السلمية

أكد اللقاء على ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، بما يحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة شعوبها.