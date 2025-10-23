قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير

منار عبد العظيم

 التقى الرئيس عبد الفتاح  السيسي ملك بلجيكا فيليب بالقصر الملكي ببروكسل.

شهد القصر اصطفاف حرس الشرف الملكي، واستقبل ملك بلجيكا السيسي في مقدمة المستقبلين.

تعزيز العلاقات التاريخية

قال الرئيس السيسي إنه يتطلع لمشاركة الملك فيليب في افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.
وأعرب ملك بلجيكا عن تقديره لزيارة السيسي التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا على المستويين الرسمي والشعبي.

تعزيز السياحة والاستثمار

أكد السيسي على حرص مصر على تعزيز حركة السياحة الوافدة من بلجيكا وتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية زيادة الاستثمارات البلجيكية والفرص الاستثمارية في مصر.

دور مصر في دعم السلام والاستقرار

أشاد ملك بلجيكا بالجهود المصرية، خاصة التنسيق مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن جهود مصر والرئيس السيسي تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز فرص السلام.

دعم الحقوق الفلسطينية

ثمن الرئيس السيسي الموقف البلجيكي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية.

تسوية الأزمات بالوسائل السلمية

أكد اللقاء على ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية، بما يحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة شعوبها.

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

هدير عبد الرازق

إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة في حادث دهس بالطالبية

صورة أرشيفية

انقلاب سيارة ربع نقل في بحر منيا القمح وانتشال مصاب والبحث عن آخر

محكمة - أرشيفية

المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بالقاهرة

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

