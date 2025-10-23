تجمع الجالية المصرية أمام القصر الملكي في بروكسل لتوديع الرئيس السيسي

في مشهد مؤثر، تجمع أفراد الجالية المصرية في بروكسل أمام القصر الملكي في بروكسل، لتوديع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورددت الجالية المصرية هتافات حماسية من بينها "بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر"، تعبيرًا عن دعمهم وولائهم لرئيسهم، بينما كان الرئيس السيسي في طريقه لمغادرة القصر بعد انتهاء مراسم اللقاء الرسمي.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها السياسية، الاقتصادية، والسياحية.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، مشيدًا بموقفهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تعد هذه الزيارة فرصة هامة لتعميق التعاون وتعزيز الروابط بين الشعبين، حيث أشار السيسي إلى أهمية تشجيع حركة السياحة الوافدة من بروكسل، كما تناول اللقاء أيضًا فرص الاستثمارات في مصر، والتي تفتح أبوابًا جديدة للتعاون في المستقبل.