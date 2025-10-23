قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فرحات : كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسدت رؤية مصر الواقعية للتحديات المشتركة

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها تتجاوز كونها لقاء سياسيا إلى كونها تتويجا لشراكة استراتيجية غير مسبوقة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي بأسره، وهي مكانة لم تصل إليها سوى الولايات المتحدة والصين من قبل، وهو ما يعكس المكانة الدولية المتنامية لمصر وثقة العالم في دورها الإقليمي والدولي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القمة تمثل ترجمة عملية لرفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية تم الإعلان عنها في مارس 2024، وجاءت لتبلور هذه الشراكة في صورة تعاون سياسي واقتصادي وتنموي متكامل كما أنها أظهرت الدور المصري المتنامي في صياغة التوازنات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل نجاح القاهرة في الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة قائمة على الحوار والانفتاح على جميع القوى العالمية.

وأوضح فرحات أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة عكست إدراكا عميقا للتحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط، سواء ما يتعلق بملفات الأمن الإقليمي، والهجرة غير الشرعية، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، أو ما يرتبط بضرورة تحقيق توازن عادل في المصالح المتبادلة بين الجانبين والتأكيد على أهمية الشراكة الشاملة القائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التغيرات التي طرأت على الموقف الأوروبي من قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، تعكس بوضوح تأثير الدور المصري المتزن والمستقل في إدارة الأزمات، مؤكدا أن القاهرة استطاعت أن تنقل أوروبا من مربع المتفرج إلى دائرة الفعل في دعم الحلول العادلة والتوازن الإقليمي.

وأشار فرحات إلى أن محاور الشراكة الستة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل ملفات الأمن، الاقتصاد، الطاقة، الهجرة، التعليم، والثقافة، غير أن الأمن والاقتصاد يأتيان في صدارة الأولويات للطرفين، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي عمقا اقتصاديا واستثماريا لمصر، فيما تمثل مصر الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال جهودها في تسوية النزاعات ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وشدد أستاذ العلوم السياسية علي أن قمة مصر أوروبا ليست مجرد حدث سياسي، بل خطوة استراتيجية لبناء مستقبل مشترك، قوامه الحوار الحضاري والتكامل في المصالح، مؤكدا أن نتائجها لن تنعكس فقط على القاهرة ودول أوروبا ، بل على استقرار العالم بأسره.

اللواء الدكتور رضا فرحات الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة المصرية الأوروبية بروكسل القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حفل الختام

قصور الثقافة تسدل الستار على ملتقى شباب المخرجين و"هاملت وأشباحه" يحصد المركز الأول

رانيا منصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة لافتة وجذابة

رانيا يوسف

رانيا يوسف: جوزي خجول ورومانسي زي مع إني أبان عكس كده

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد