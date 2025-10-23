شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

تألقت الفنانة التونسية درة زروق خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعدد من الإطلالات اللافتة التي خطفت أنظار الجمهور وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

ظهرت درة في اليوم الثاني من المهرجان بفستان وردي فاتح بتصميم أنثوي راقٍ من توقيع دار Geyanna Youness، تميز بقصة الكورسيه التي أبرزت خصرها وتنورة واسعة بطبقات ناعمة مع تفاصيل من الريش والورود ثلاثية الأبعاد، مما منحها مظهراً أشبه بالأميرات.

وفي إطلالة أخرى، اختارت درة فستاناً أزرق داكناً بدون أكمام أضفى عليها لمسة من الفخامة الهادئة، ونسقته مع مجوهرات مرصعة بالألماس والياقوت، لتكمل إطلالتها الملكية بتسريحة ذيل حصان ومكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها.

وحازت إطلالات درة على إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بذوقها الرفيع في اختيار الألوان والتصاميم التي تجمع بين الرقي والبساطة، لتثبت مجدداً أنها من أكثر النجمات أناقة في المهرجان هذا العام.