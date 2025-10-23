فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

نشرت الفنانة مريم الخشت، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت مريم الخشت، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البيج والأحمر، وجاء الفستان بتصميم لافت وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مريم الخشت، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مريم الخشت، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مريم الخشت