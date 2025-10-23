قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

Gates Developments للتطوير العقاري تعلن انضمام عز العرب إلى قائمة عملائها بمقر رئيسي

جيتس
جيتس
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، عن انضمام شركة عز العرب إلى قائمة عملائها المتميّزين، حيث اختارت عز العرب مبنى كامل بمشروع Space Commercial Complex ليكون مقرها الرئيسي الجديد في غرب القاهرة.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها مشروع Space Commercial Complex باعتباره أحد أبرز المشاريع التجارية والإدارية الحديثة في المنطقة، المنفذة بالشراكة مع شركة "مجموعة خيرات للاستثمار العقاري" المملوكة لرجل الأعمال السعودي السيد عبد العزيز عبد الله عبد العزيز العيسى، لما يتميز به من تصميم معماري مبتكر، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، مما يجعله الوجهة المثالية للشركات الكبرى والمؤسسات الرائدة الباحثة عن بيئة عمل متكاملة تجمع بين الحداثة والاحترافية.

ويُعد اختيار شركة عز العرب لهذا المشروع كمقر رئيسي خطوة تعكس ثقتها في رؤية جيتس للتطوير العقاري وقدرتها على تقديم مشروعات تتماشى مع المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ. كما يُعد ذلك إضافة قوية إلى قاعدة عملاء جيتس المتنامية، والتي تضم كبرى الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

منذ تأسيسها، رسخت جيتس للتطوير العقاري مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في السوق المصري من خلال محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية، التي تجمع بين الفخامة العملية والاستدامة في التصميم والتنفيذ، تنفيذا لرؤية الدولة في التطوير العمراني وخطة التنمية المستدامة 2030.

ومن خلال رؤية الشركة الطموحة التي تهدف لإضافة بصمتها المتميزة في التطوير و الابتكار العقاري و تقديم منتج عقاري متميز، فقد كانت Gates للتطوير العقاري من أولى الشركات التي ساهمت بمشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة و دعم الدولة عبر مشروع AUDAZ في الحي المالي، وهو مشروع إداري وتجاري متكامل يمتد على مساحة 4 افدنه، يضم برجي مكاتب بمواصفات عالمية، وتم تسليم جميع وحداته و في مرحلة التشغيل المبدئي. كما أطلقت مشروع Catalan في منطقة R7 على مساحة 36 فدانًا يضم أكثر من 1,658 وحدة سكنية تمزج بين الفخامة والراحة، وقد تم تسليم 76% من وحدات المشروع، على ان يتم تسليم كامل الوحدات بنهاية العام. كما توسعت الشركة بمشروع  Venia السكني، الذي يمتد على مساحة تبلغ 40 فدانًا، ويعكس فلسفة جيتس في تقديم مجتمعات متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء والتصميم العصري، و سيتم تسليم المشروع خلال عام 2026 و 2027، إلى جانب Venia Mall الذي يوفر تجربة تسوق راقية بمساحة بنائية تقارب 2 فدان .

وفي غرب القاهرة، قدمت الشركة مشروع Plaza España في الشيخ زايد كوجهة تجارية حديثة تجمع بين تجربة التسوق والترفيه المتميزة من خلال انضمام العلامات التجارية المتميزة علي مساحة 4 فدان و 150 وحدة ادارية و تجارية وتم تسليم المشروع و تشغيله بالكامل، ومشروع WestGateالذي يجمع بين الأنشطة التجارية والطبية والإدارية على مساحة 4 فدان، و تم تسليم المشروع بالكامل و تشغيله، فضلًا عن مشروع Lugar في منطقة سفينكس الجديدة الذي يمتد على مساحة  63 فدانًا ويضم وحدات متنوعة من الفيلات والتاون هاوس والشقق السكنية بتصميمات عصرية ومساحات خضراء واسعة. كما عززت الشركة وجودها في الشيخ زايد عبر مشروع Gates Privé السكني الفاخر على مساحة 14 فدان والمتوقع تسليمه بنهاية العام الجاري، المصحوب بـ Privé Mall الذي يمتد على مساحة 3 فدان لتوفير مجتمع سكني متكامل. كما يبرز مشروع سبيس Space Commercial Complex في الشيخ زايد كأحد أحدث المشاريع التجارية والإدارية والطبية المتكاملة على مساحة 8 افدنه بإجمالي بنية إنشائية تبلغ 33,600مترًا مربعًا، ويضم 540 وحدة مصممة لتلبية احتياجات كبرى الشركات والمؤسسات.

وفي الساحل الشمالي، أطلقت جيتس مشروع LYV Caesar في رأس الحكمة، وهو منتجع سكني وسياحي فاخر يمتد على مساحة 206 فدان ويضم أكثر من 3,008 وحدة بإطلالات مباشرة على البحر الأبيض المتوسط. بهذه المشروعات المتنوعة، تواصل جيتس للتطوير العقاري تأكيد ريادتها في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الجودة، الابتكار، الاستدامة، والرؤية المستقبلية، بما يواكب تطلعات العملاء والمستثمرين في مختلف أنحاء مصر.

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يهاجم معسكرا وموقعا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على مناطق في لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

