Gates Developments للتطوير العقاري تعلن انضمام عز العرب إلى قائمة عملائها بمقر رئيسي

أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، عن انضمام شركة عز العرب إلى قائمة عملائها المتميّزين، حيث اختارت عز العرب مبنى كامل بمشروع Space Commercial Complex ليكون مقرها الرئيسي الجديد في غرب القاهرة.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها مشروع Space Commercial Complex باعتباره أحد أبرز المشاريع التجارية والإدارية الحديثة في المنطقة، المنفذة بالشراكة مع شركة "مجموعة خيرات للاستثمار العقاري" المملوكة لرجل الأعمال السعودي السيد عبد العزيز عبد الله عبد العزيز العيسى، لما يتميز به من تصميم معماري مبتكر، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، مما يجعله الوجهة المثالية للشركات الكبرى والمؤسسات الرائدة الباحثة عن بيئة عمل متكاملة تجمع بين الحداثة والاحترافية.

ويُعد اختيار شركة عز العرب لهذا المشروع كمقر رئيسي خطوة تعكس ثقتها في رؤية جيتس للتطوير العقاري وقدرتها على تقديم مشروعات تتماشى مع المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ. كما يُعد ذلك إضافة قوية إلى قاعدة عملاء جيتس المتنامية، والتي تضم كبرى الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

منذ تأسيسها، رسخت جيتس للتطوير العقاري مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في السوق المصري من خلال محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية، التي تجمع بين الفخامة العملية والاستدامة في التصميم والتنفيذ، تنفيذا لرؤية الدولة في التطوير العمراني وخطة التنمية المستدامة 2030.

ومن خلال رؤية الشركة الطموحة التي تهدف لإضافة بصمتها المتميزة في التطوير و الابتكار العقاري و تقديم منتج عقاري متميز، فقد كانت Gates للتطوير العقاري من أولى الشركات التي ساهمت بمشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة و دعم الدولة عبر مشروع AUDAZ في الحي المالي، وهو مشروع إداري وتجاري متكامل يمتد على مساحة 4 افدنه، يضم برجي مكاتب بمواصفات عالمية، وتم تسليم جميع وحداته و في مرحلة التشغيل المبدئي. كما أطلقت مشروع Catalan في منطقة R7 على مساحة 36 فدانًا يضم أكثر من 1,658 وحدة سكنية تمزج بين الفخامة والراحة، وقد تم تسليم 76% من وحدات المشروع، على ان يتم تسليم كامل الوحدات بنهاية العام. كما توسعت الشركة بمشروع Venia السكني، الذي يمتد على مساحة تبلغ 40 فدانًا، ويعكس فلسفة جيتس في تقديم مجتمعات متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء والتصميم العصري، و سيتم تسليم المشروع خلال عام 2026 و 2027، إلى جانب Venia Mall الذي يوفر تجربة تسوق راقية بمساحة بنائية تقارب 2 فدان .

وفي غرب القاهرة، قدمت الشركة مشروع Plaza España في الشيخ زايد كوجهة تجارية حديثة تجمع بين تجربة التسوق والترفيه المتميزة من خلال انضمام العلامات التجارية المتميزة علي مساحة 4 فدان و 150 وحدة ادارية و تجارية وتم تسليم المشروع و تشغيله بالكامل، ومشروع WestGateالذي يجمع بين الأنشطة التجارية والطبية والإدارية على مساحة 4 فدان، و تم تسليم المشروع بالكامل و تشغيله، فضلًا عن مشروع Lugar في منطقة سفينكس الجديدة الذي يمتد على مساحة 63 فدانًا ويضم وحدات متنوعة من الفيلات والتاون هاوس والشقق السكنية بتصميمات عصرية ومساحات خضراء واسعة. كما عززت الشركة وجودها في الشيخ زايد عبر مشروع Gates Privé السكني الفاخر على مساحة 14 فدان والمتوقع تسليمه بنهاية العام الجاري، المصحوب بـ Privé Mall الذي يمتد على مساحة 3 فدان لتوفير مجتمع سكني متكامل. كما يبرز مشروع سبيس Space Commercial Complex في الشيخ زايد كأحد أحدث المشاريع التجارية والإدارية والطبية المتكاملة على مساحة 8 افدنه بإجمالي بنية إنشائية تبلغ 33,600مترًا مربعًا، ويضم 540 وحدة مصممة لتلبية احتياجات كبرى الشركات والمؤسسات.

وفي الساحل الشمالي، أطلقت جيتس مشروع LYV Caesar في رأس الحكمة، وهو منتجع سكني وسياحي فاخر يمتد على مساحة 206 فدان ويضم أكثر من 3,008 وحدة بإطلالات مباشرة على البحر الأبيض المتوسط. بهذه المشروعات المتنوعة، تواصل جيتس للتطوير العقاري تأكيد ريادتها في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين الجودة، الابتكار، الاستدامة، والرؤية المستقبلية، بما يواكب تطلعات العملاء والمستثمرين في مختلف أنحاء مصر.