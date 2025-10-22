هند عصام تكتب: الملك حريحور

ما زلنا على تواصل مع الأسرة الحادى والعشرون ومازال الحديث مستمر عن ملوكها ونحن نسبح فى بحر معرفة أكبر وأعظم حضارة فى العالم وقد جاء الدور على الملك حريحور والذي كان يعتبر ضابطا في الجيش في مصر القديمة خلال هذه الأسرة، وكان أيضا كبير كهنة آمون في طيبة في عهد الفرعون رمسيس الحادي عشر (1080 ق.م - 1074 ق.م). ثم توج ملكا على «مصر العليا» (في الجزء الأول من القرن الحادى عشر ق.م).

وقد وُضعت مسيرته المهنية قبل مسيرة رئيس كهنة آمون، بيانخ ، إذ كان يُعتقد أن الأخير هو ابنه. إلا أن هذا النسب استند إلى إعادة بناء غير صحيحة أجراها كارل ريتشارد ليبسيوس لمشهد في معبد خونسو . ويُعتقد الآن أن الاسم المحفوظ جزئيًا لابن حريحور المصوَّر هناك لم يكن بي عنخ، بل عنخ إف(إنموت) .

منذ ذلك الحين، زعم كارل جانسن-وينكلن أن بيانخ سبق وليس خلف حريحور في منصب رئيس الكهنة في طيبة وأن حريحور عاش بعد رمسيس الحادي عشر قبل أن يخلفه في هذا المنصب بينيجم الأول ، ابن بيانخ.

إذا كان جانسن وينكلن على حق، فإن حريحور كان سيشغل منصب رئيس الكهنة، بعد خلافة بيانخ، لأكثر من 6 سنوات فقط، كما هو معتقد تقليديًا.

في حين أن أصوله غير معروفة، فمن المعتقد أن والديه كانا ليبيين . تشير دراسة جانسن-فينكلن عام 1992 إلى أن بيانخ الذي كان يُعتقد في الأصل أنه خليفة هيريهور كان في الواقع سلف هيريهور.

تقدم حريحور في صفوف الجيش في عهد رمسيس الحادي عشر. ربما كانت زوجته نجمة ابنة رمسيس الحادي عشر - وربما حتى زوجة بيانخ إذا كانت بيانخ سلفه كما يفترض يانسن وينكلن اليوم. عند زخرفة جدران قاعة الأعمدة في معبد خونسو في الكرنك ، خدم حريحور عدة سنوات في عهد الملك رمسيس الحادي عشر حيث يظهر وهو يؤدي واجباته كرئيس كهنة تحت هذا الملك بطاعة. لكنه تولى المزيد والمزيد من الألقاب، من رئيس الكهنة إلى الوزير ، قبل أن يأخذ أخيرًا اللقب الملكي علنًا في طيبة، حتى لو كان لا يزال يعترف اسميًا بسلطة رمسيس الحادي عشر، الملك الفعلي لمصر. ومن المتنازع عليه اليوم ما إذا كانت هذه "المرحلة الملكية" من مسيرة حريحور قد بدأت أثناء حياة رمسيس الحادي عشر أم بعدها.

لم يمتلك حريحور السلطة حقًا خارج ضواحي طيبة ، وربما عاش رمسيس الحادي عشر بعده بعامين على الرغم من أن يانسن وينكلن يزعم أن رمسيس الحادي عشر مات في الواقع أولاً وبعد ذلك فقط تولى حريحور أخيرًا شكلاً من أشكال المكانة الملكية في طيبة وتبنى الألقاب الملكية علنًا ولكن بطريقة "فاترة" وفقًا لأرنو إيجبرتس الذي تبنى آراء يانسن وينكلن هنا.

لوحظ اغتصاب حريحور للامتيازات الملكية "في زخرفة بلاط معبد خونسو" ولكن خطوط التاريخ الملكية الخاصة به "لا تكشف شيئًا عن المكانة الملكية التي كان يتمتع بها وفقًا للمشاهد والنقوش المعاصرة لبلاط معبد خونسو". في حين أن كلاً من حريحور وزوجته نجمة قد مُنحوا خراطيش ملكية في نقوش على معداتهم الجنائزية، إلا أن "ملكيتهم" اقتصرت على عدد قليل من المناطق المحدودة نسبيًا في طيبة بينما ظل اسم رمسيس الحادي عشر مسجلاً في الوثائق الإدارية الرسمية في جميع أنحاء البلاد. خلال عصر وحم مسعود ، وافق رئيس كهنة طيبة، حريحور، ورمسيس الحادي عشر بهدوء على قبول الوضع السياسي الجديد حيث كان رئيس الكهنة غير رسمي قويًا مثل الفرعون. تم إعداد تقرير وين آمون (المعروف أيضًا باسم وين آمون) في السنة الخامسة من حريحور، وتم ذكر حريحور في العديد من كتابات الكتان على المومياء في السنة الخامسة والسادسة.

أدى الانقسام الفعلي بين رمسيس الحادي عشر وخلفائه من الأسرة الحادية والعشرين وكهنة آمون في طيبة إلى انقسام سياسي غير رسمي لمصر بين مصر العليا ومصر السفلى، حيث حكم الملوك مصر السفلى من تانيس . لم ينتهِ هذا الانقسام تمامًا إلا بتولي الملك شوشنق الأول، ملك الأسرة الليبية الثانية والعشرين، العرش عام 943 قبل الميلاد. وتمكن شوشنق من تعيين ابنه إيوبوت رئيسًا جديدًا لكهنة آمون في طيبة، ممارسًا بذلك سلطته على مصر القديمة بأكمالها

مما لا شك فيه أن حريحور كانت له زوجة تُدعى نجمة. وقد ورد ذكرها في معبد خنسو ، حيث صُوّرت على رأس موكب من أطفال حريحور، وفي لوحة لايدن الخامسة 65، حيث صُوّرت مع حريحور، مُقدّمةً ككاهن أعظم دون أي دلالات ملكية، لذا يبدو أن تاريخها يعود إلى مرحلة مبكرة من حياته

التي تم اكتشافها في خبيئة الدير البحري ( TT320 ). مع هذه المومياء تم العثور على كتابين للموتى .

أحد هذه البرديات، بردية BM 10490، الموجودة الآن في المتحف البريطاني ، كانت تنتمي إلى "والدة الملك نجمة، ابنة والدة الملك هرير ". في حين أن اسم نجمة كان مكتوبًا في خرطوشة، فإن اسم هرير لم يكن كذلك. نظرًا لأن نجمة هذه تُرى في الغالب على أنها زوجة رئيس الكهنة حريحور، فغالبًا ما يتم تفسير لقب هرير على أنه "حمات الملك"، على الرغم من أن لقبها "التي ولدت الثور القوي" يشير إلى أنها في الواقع يجب أن تكون قد أنجبت ملكًا.

و أنجب الملك حريحور ما لا يقل عن 25 طفلاً. 24 منهم - 19 ابنًا و 5 بنات مسجلون في معبد خونسو في الكرنك. بالإضافة إلى ذلك، كان لديه ابن إضافي، نفر حراس.