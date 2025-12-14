البرلمان العربي يشارك في ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة

شارك البرلمان العربي بوفد ضم النائبة ناعمة الشرهان والنائبة شادية الجمل في ورشة عمل إقليمية حول موضوع تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط والتي نظمتها منظمة المرأة العربية، بمشاركة برلمانيات، وخبراء قانونيين وقضاة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.

وتأتي أهمية ورشة العمل الإقليمية في سياق الزخم الإقليمي المتنامي لإصلاح التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق النساء والفتيات، لا سيما قوانين الأسرة، التي تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي ذو الصلة بالمساواة بين الجنسين.

وتعكس مشاركة البرلمان العربي في هذه الورشة الإقليمية اهتمامه البالغ بقضايا تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المجتمعات العربية.

كما تأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وبما يواكب التطورات المجتمعية والمعايير الدولية، ويعزز دور المرأة كشريك فاعل في صنع القرار والتنمية الشاملة.

وقد ساهمت ورشة العمل في توفير مساحة تفاعلية لتبادل التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي والدفاع عنه من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح التشريعي الذي يهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها.