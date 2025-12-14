قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
أخبار البلد

10,5طن مساعدات عاجلة إلى غزة .. 73 ألف خيمة وبطانية وملابس شتوية

قافلة «زاد العزة»
قافلة «زاد العزة»
أ ش أ

 أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 93، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.


ونظرا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها قطاع غزة، كثف الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، حيث تضمنت القافلة نحو 12,900 بطانية، 40,700 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 19 ألف خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.


كما حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 93، نحو 10,500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: نحو 4,800 طن سلال غذائية، وأكثر من 4,200 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1,500 طن مواد بترولية.


يذكر أن، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا، وواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.
 

قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الهلال الأحمر المصري سوء الأحوال الجوية شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة تخفيف معاناة الأهالي

