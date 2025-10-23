ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط، تصريحات وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، بعد تصدر الفريق قائمة الدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين: “من الطبيعي أن يكون الأهلي في الصدارة، الفريق عاد للمكانة التي تليق به”.

من جانب آخر، وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية.

وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل. وأكد على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.