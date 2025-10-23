بعد أزمة حذف صورته.. صلاح يحظى بدعم قوي من أساطير الكرة الإنجليزية

دافع أساطير كرة القدم الإنجليزية عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تعرضه لانتقادات عنيفة في الأيام الماضية بسبب مستواه، وعدم اعتماد المدرب الهولندي آرني سلوت عليه أساسيًا ضد فرانكفورت، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حذف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورته بقميص ليفربول وجملة "لاعب ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا).



أساطير ليفربول يدعمون صلاح

وقال جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلها موقع “rousingthekop”: “عادة ما يتراجع المعدل البدني للاعبين بعد سن الـ30 عاما، لكن الأمر مختلف مع محمد صلاح، لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية، الدعم المعنوي الكبير سيساعده على استعادة مستواه”.

من جانبه، قال تيري هنري، أسطورة أرسنال، إن محمد صلاح يبقى اللاعب الأهم في صفوف ليفربول، مشيرًا إلى أن اللاعب عانى ضغوطا مضاعفة في الفترة الأخيرة، بسبب الهزائم المتتالية لفريق ليفربول.

وأوضح هنري أن صلاح لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية والذهنية، حيث كان قريبًا من التسجيل في بعض المناسبات، لكن التوفيق لم يحالفه.

أما روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، فأوضح أن أزمة ليفربول لا تكمن في محمد صلاح، قائلاً: “أعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها ليفربول هي الدفاع، ففي الهجوم لا يزال هناك تهديد على المرمى، ولديهم جودة عالية. لكن دفاعيًا”.