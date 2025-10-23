قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمة حذف صورته.. صلاح يحظى بدعم قوي من أساطير الكرة الإنجليزية

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

دافع أساطير كرة القدم الإنجليزية عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تعرضه لانتقادات عنيفة في الأيام الماضية بسبب مستواه، وعدم اعتماد المدرب الهولندي آرني سلوت عليه أساسيًا ضد فرانكفورت، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حذف محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورته بقميص ليفربول وجملة "لاعب ليفربول" من حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا).


أساطير ليفربول يدعمون صلاح

وقال جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلها موقع “rousingthekop”: “عادة ما يتراجع المعدل البدني للاعبين بعد سن الـ30 عاما، لكن الأمر مختلف مع محمد صلاح، لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية، الدعم المعنوي الكبير سيساعده على استعادة مستواه”.

من جانبه، قال تيري هنري، أسطورة أرسنال، إن محمد صلاح يبقى اللاعب الأهم في صفوف ليفربول، مشيرًا إلى أن اللاعب عانى ضغوطا مضاعفة في الفترة الأخيرة، بسبب الهزائم المتتالية لفريق ليفربول.

وأوضح هنري أن صلاح لا يزال يحتفظ بلياقته البدنية والذهنية، حيث كان قريبًا من التسجيل في بعض المناسبات، لكن التوفيق لم يحالفه.

أما روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، فأوضح أن أزمة ليفربول لا تكمن في محمد صلاح، قائلاً: “أعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها ليفربول هي الدفاع، ففي الهجوم لا يزال هناك تهديد على المرمى، ولديهم جودة عالية. لكن دفاعيًا”.

محمد صلاح ليفربول آرني سلوت فرانكفورت دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

أرشيفية

عبد الستار بركات: احتفال مصري مهيب في أثينا يجسد عمق العلاقات المصرية اليونانية

أرشيفية

طيران الاحتلال يشن غارات على جبال السلسلة الشرقية بلبنان

الرئيس السيسي

البرلمان الأوروبي يشكر مصر لوقف الحرب في قطاع غزة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد