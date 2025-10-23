قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ

عمر عصر
عمر عصر
ياسمين تيسير

أعرب الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة عن استيائه  من المشهد  الذى ظهر عليه لاعب المنتخب عمر عصر الذى اختلق أزمة بلا داعي مع زميله محمود أشرف خلال بطولة أفريقيا للعمومي بتونس مما تسبب فى تصدير صورة غير حضارية للرأي العام.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي أرسله الاتحاد الأفريقي إلى الاتحاد المصري للعبة جاء نصه على النحو التالى :  

«السيد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة

الموضوع: حادثة وقعت خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025

أكتب إليكم لأعرب عن استياء الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة (ITTF-AFRICA) إزاء سوء سلوك المنتخب المصري خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025، بين مصر ونيجيريا، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.  خلال المباراة الثالثة بين عمر عصر وتايو ماتي، حيث قاطع اللاعب المصري عمر عصر المباراة وهو على الطاولة ليصرخ في وجه رئيس وفده.ز يُشكل هذا السلوك إساءةً جسيمة، ليس فقط للرياضة، بل أيضًا للمشاهدين والمسؤولين وجميع الأطراف المعنية بهذه البطولة الكبيرة. وبالنسبة لرياضيٍ بمستوى عمر عصر الذي يُعدّ من بين أفضل لاعبي العالم، ويُتوقع منه أن يكون قدوة، فإن هذا السلوك السيئ مؤسفٌ للغاية..وللحفاظ على ريادة مصر في تنس الطاولة الأفريقية وحماية قيم رياضتنا، لا يمكن للاتحاد الدولي لتنس الطاولة في أفريقيا التسامح مع مثل هذا السلوك.
لذلك، يُرسل الاتحاد الافريقي هذه الرسالة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة للتعبير عن احتجاجه الشديد، وطلب اتخاذ جميع االإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال. وننتظر ردكم على هذا السلوك المشين، ونحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء ضروري لمنع تكراره في المستقبل. .وتفضلوا، بقبول فائق الاحترام والتقدير. البروفيسور جيرمان ألفريد كارو رئيس لجنة تحكيم بطولة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة - أفريقيا للكبار، تونس 2025».

تنس الطاوله عمر عصر افريقيا

