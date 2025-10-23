الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ

أعرب الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة عن استيائه من المشهد الذى ظهر عليه لاعب المنتخب عمر عصر الذى اختلق أزمة بلا داعي مع زميله محمود أشرف خلال بطولة أفريقيا للعمومي بتونس مما تسبب فى تصدير صورة غير حضارية للرأي العام.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي أرسله الاتحاد الأفريقي إلى الاتحاد المصري للعبة جاء نصه على النحو التالى :

«السيد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة

الموضوع: حادثة وقعت خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025

أكتب إليكم لأعرب عن استياء الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة (ITTF-AFRICA) إزاء سوء سلوك المنتخب المصري خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025، بين مصر ونيجيريا، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025. خلال المباراة الثالثة بين عمر عصر وتايو ماتي، حيث قاطع اللاعب المصري عمر عصر المباراة وهو على الطاولة ليصرخ في وجه رئيس وفده.ز يُشكل هذا السلوك إساءةً جسيمة، ليس فقط للرياضة، بل أيضًا للمشاهدين والمسؤولين وجميع الأطراف المعنية بهذه البطولة الكبيرة. وبالنسبة لرياضيٍ بمستوى عمر عصر الذي يُعدّ من بين أفضل لاعبي العالم، ويُتوقع منه أن يكون قدوة، فإن هذا السلوك السيئ مؤسفٌ للغاية..وللحفاظ على ريادة مصر في تنس الطاولة الأفريقية وحماية قيم رياضتنا، لا يمكن للاتحاد الدولي لتنس الطاولة في أفريقيا التسامح مع مثل هذا السلوك.

لذلك، يُرسل الاتحاد الافريقي هذه الرسالة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة للتعبير عن احتجاجه الشديد، وطلب اتخاذ جميع االإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال. وننتظر ردكم على هذا السلوك المشين، ونحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء ضروري لمنع تكراره في المستقبل. .وتفضلوا، بقبول فائق الاحترام والتقدير. البروفيسور جيرمان ألفريد كارو رئيس لجنة تحكيم بطولة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة - أفريقيا للكبار، تونس 2025».