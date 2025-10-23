حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟

على مدار الساعات الماضية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قسيمة زواج، ادّعوا أنها تخص الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقد الزواج، إلا أن عددًا كبيرًا منهم شكّ في صحته، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تقليد الأشياء بشكل أقرب إلى الحقيقة. بينما أدان البعض تسريب عقد الزواج في حال صحته، مؤكدين أن الأمر شخصي، ولا يجوز تسريبه أو الإعلان عنه دون رغبة أصحاب الشأن.

وكانت الفنانة منة شلبي قد ردّت على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حين سألتها عن نيتها في الزواج قريبًا، فقالت: “قولي يا رب”.

الجدير بالذكر ان الفنانة منة شلبي، كانت قد حصلت علي تكريم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية عن مجمل أعمالها الفنية.