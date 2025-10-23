قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما
حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟
عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسّدت رؤية مصر المتوازنة
محمد سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟

منة شلبي
منة شلبي
قسم الفن

على مدار الساعات الماضية، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قسيمة زواج، ادّعوا أنها تخص الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقد الزواج، إلا أن عددًا كبيرًا منهم شكّ في صحته، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تقليد الأشياء بشكل أقرب إلى الحقيقة. بينما أدان البعض تسريب عقد الزواج في حال صحته، مؤكدين أن الأمر شخصي، ولا يجوز تسريبه أو الإعلان عنه دون رغبة أصحاب الشأن.

وكانت الفنانة منة شلبي قد ردّت على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حين سألتها عن نيتها في الزواج قريبًا، فقالت: “قولي يا رب”. 

الجدير بالذكر ان الفنانة منة شلبي، كانت قد حصلت علي تكريم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية عن مجمل أعمالها الفنية. 

منة شلبي زواج منة شلبي الفنانة منة شلبي حقيقة زواج منة شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

دواجن بيضاء

انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

ترشيحاتنا

الأب مجدي حلمي إبراهيم الفرنسيسكاني

قداسة البابا لاون يعين الأب مجدي حلمي مديرا رسوليا لإيبارشية طرابلس

السفيرة نائلة جبر لـ(راديو النيل):

السفيرة نائلة جبر لـ راديو النيل: مصر أوقفت الهجرة غير الشرعية منذ 2016 بإرادة سياسية قوية

هجمات

انطلاق حملة تجسس تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر بالمؤسسات الحكومية والمالية والصناعية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد