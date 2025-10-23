عملية بسيطة.. تامر حسني يكشف سبب إصابته

كشف الإعلامي تامر حسني، عن تفاصيل إصابته في الكتف.

وكتب تامر حسني عبر فيسبوك: "يا صباح الهنا للي كان بيسأل ومهتم كتر ألف خيرك دي عملية بسيطة في دراعي بسبب إني قررت أخس ١٥ كيلو وغيرت شكل الرياضة خالص بقيت بلعب ألعاب تانية تماماً كلها fitness بس الحماس مش خدني شوية واتصابت فحصل اللي حصل والحمدلله ‏كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها بس خلاص النهارده بالليل هشيلها خالص وشكراً حبايب قلبي على اهتمامكم يارب مشوفش فيكم أي سوء".

وأحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.

حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.