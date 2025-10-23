رانيا يوسف: جوزي خجول ورومانسي زي مع إني أبان عكس كده

كشف الفنانة رانيا يوسف في احدي الحوارات التليفزيونية عن الصفات التي جذبتها إلى زوجها.



وقالت رانيا يوسف : جوزي من برج السرطان، راجل رومانسي وخجول، وكله براءة، لسه نضيف من جوه، ومفاهيمه ومبادئه زيي، إحنا الاتنين بنتكسف جدا مع إني أبان عكس كده خالص.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.