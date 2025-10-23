قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب يخطف الأضواء ويقود الأهلي لصدارة الدوري.. من هو ؟
حقيقة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم في واشنطن
إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي
الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ
تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب
عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف
صلاة الضحى.. آخر موعد لأدائها وكم يفوتك من الفضل لونسيتها؟
وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تدعم نهج البناء الأخضر داخل المحافظات
صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
برلمان نيوزيلندا يناقش حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي
الحبيب علي الجعفري: مصر كبيرة.. ونحن عالة عليها في العلم
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استئصال جزء من الأمعاء .. رضوى الشربيني ترد على منتقدي نحافة هدى المفتي

هدي المفتي
هدي المفتي
أحمد البهى

ردت الإعلامية رضوي الشربيني علي الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة هدي المفتي بسبب نحافتها. 

وقالت رضوي الشربيني: هدي المفتي أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتبع ذلك إصابتها بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، وهو ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي أدى إلى حدوث غرغرينا، استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.


وتابعت رضوي الشربيني : هدي المفتي تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها تمامًا من تناول السكر الفيتامينات بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسمها. 

بنات فاتن: 

ومن ناحية اخري انتهت هدي المفتي من تصوير دورها ضمن احداث فيلم" بنات فاتن". 

بنات فاتن» بطولة كل من، النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة هدى المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة بسمة نبيل، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم العديد من النجوم الشباب.

هدي المفتي الفنانة هدي المفتي رضوي الشربيني الإعلامية رضوي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

القطن

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوي.. التعليم تؤكد أحقية معلمي الحصة في صرف مستحقاتهم لسد العجز

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد