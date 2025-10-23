استئصال جزء من الأمعاء .. رضوى الشربيني ترد على منتقدي نحافة هدى المفتي

ردت الإعلامية رضوي الشربيني علي الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة هدي المفتي بسبب نحافتها.

وقالت رضوي الشربيني: هدي المفتي أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، وتبع ذلك إصابتها بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، وهو ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي أدى إلى حدوث غرغرينا، استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.



وتابعت رضوي الشربيني : هدي المفتي تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها تمامًا من تناول السكر الفيتامينات بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسمها.

بنات فاتن:

ومن ناحية اخري انتهت هدي المفتي من تصوير دورها ضمن احداث فيلم" بنات فاتن".

بنات فاتن» بطولة كل من، النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة هدى المفتي، والفنان باسم سمرة، والفنان السوداني مصطفى شحاتة، والفنانة السودانية إسلام مبارك، والفنانة بسمة نبيل، والفنان حمدي هيكل، وغيرهم العديد من النجوم الشباب.