مستشار رئيس الجمهورية يشارك فى إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان

شارك اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية فى إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات والإدارات المعنية .

وخلال الإجتماع أشاد اللواء خالد فودة بروح الفريق والعمل المؤسسى الذى يقوده الدكتور إسماعيل كمال وبالجهود المبذولة بمختلف القطاعات للنهوض بالمحافظة ، معرباً عن تقديره لما تشهده أسوان من جهود تطوير جادة تعد إنعكاساً مباشراً لرؤية وقيادة تنفيذية واعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى حرص القيادة السياسية المستمر على دعم مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد وعلى رأسها أسوان من خلال توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتلبية الإحتياجات والمطالب .

ولفت إلى أهمية إستمرار المتابعة الميدانية، وتفعيل مشاركة المواطنين فى وضع أولويات التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يولي اهتماماً بالغاً بتحقيق العدالة التنموية فى كل ربوع الوطن ، مع ضرورة الإستفادة القصوى من الموارد المحلية ، وتفعيل آليات الإدارة الرشيدة ، والإهتمام ببناء الإنسان المصري بإعتباره محور التنمية والتطوير التى تستهدفها آليات وإستراجيات العمل داخل الجمهورية الجديدة .

المجلس التنفيذى

ومن جانبه أعرب اللواء إسماعيل كمال عن بالغ ترحيبه بمستشار رئيس الجمهورية والوفد المرافق له ، مؤكداً على أن هذا الحضور يمثل دعمًا معنوياً ومهنياً كبيراً لمسيرة العمل التنفيذي داخل المحافظة ويعكس إهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة المركزية ، وخاصة أن أسوان تشهد حالياً إنطلاقة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات قومية ومحلية شاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة ، والإسثمار، والتعليم ، والتنمية الإقتصادية وغيرها من القطاعات التى تساهم بثمارها الإيجابية فى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال بأن ما تم ويتم تحقيقه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع بفضل رؤية الدولة ودعمها المتواصل بمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبجهود مخلصة من المسئولين بالجهاز التنفيذى فى المحافظة ، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الوزرات والجهات المعنية .

ولفت إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة طموحة تستهدف تحويل أسوان إلى مركز إقتصادي وخدمي وسياحي رائد في جنوب مصر .

وقد شهد الإجتماع فتح حوار مفتوح لنقل وتبادل المعارف وإتاحة الفرصة للإستفادة من كم الخبرات والتجارب العلمية والعملية التى يتمتع بها مستشار رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى التعرف على أهم النصائح والإرشادات وأفضل الطرق والأساليب التى يمكن التعامل بها لمواجهة الأزمات والتحديات المجتمعية الحالية ، علاوة على إستعراض تقرير موجز عن مستويات الأداء والجهود التنفيذية المبذولة خلال العام الماضى فى مختلف القطاعات ومنها المرافق العامة والبنية التحتية والسياحة والبيئة والصحة والتعليم والإستثمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، والعمل الأهلى ، والتحول الرقمى ، بالإضافة ملفات الخطة الإستثمارية والتقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والحفاظ على أراضى الدولة والتخطيط والتنمية العمرانية ، وبرامج الحماية الإجتماعية ، وخدمة المواطنين ومبادرات التطوير والتجميل تمكين الشباب وذوى الهمم وغيرها من الموضوعات والملفات الحيوية .

وفى ختام اللقاء حرص الدكتور إسماعيل كمال على تقديم درع المحافظة لمستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية وذلك تقديراً لجهوده وخبراته الكثيرة التى أهلته ليكون نموذجاً يحتذى به فى مجال العمل التنفيذى والإدارة المحلية .