"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
محافظات

محافظ أسوان يُشدّد على تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى دون زيادة بحد أدنى لمدة عام كامل على الأقل ، وفى حالة حدوث زيادة مستقبلية ستكون محدودة طبقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ووفقاً للأسعار العالمية للبترول .

هذا وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وفى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أثناء ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالجودة والكميات المناسبة .

وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لن يحدث أى زيادة فى أسعار المنتجات الغذائية وخاصة السلع الأساسية لتشهد استقراًر وثباتاً ملحوظاً لتأمين الاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب خلال الفترة الحالية .

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ للاجتماع الدورى للجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن، وغيرها من الأجهزة التنفيذية المعنية.

ضبط الأسعار 

وخلال الاجتماع كلّف الدكتور إسماعيل كمال الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية من خلال لجان متخصصة بإشراف السكرتير العام وبالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، وذلك للتفتيش وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار خلال الأسبوعين القادمين.

وشدّد المحافظ على اللجان الميدانية بالتأكيد على الالتزام والحفاظ على الأسعار المحددة للسلع الغذائية والإستهلاكية، خاصة السلع الإستراتيجية ، ومنها أسعار السكر لتتراوح ما بين 27 و30 جنيهًا، والزيت 1 لتر ما بين 45 إلى 65 جنيهًا، والمعكرونة ما بين 25 إلى 35 جنيهًا ، والجبنة ما بين 150 إلى 200 جنيه ، واللبن ١ لتر ما بين 45 إلى 50 جنيهًا، والمسلى 1 كيلو ما بين 120 و150 جنيهاً، والفول ما بين 50 و60 جنيهًا،  والعدس ما بين 50 إلى 58 جنيهًا، والشاى 40 جراماً ما بين 10 إلى 12 جنيهًا .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان ضخ كميات كافية من السلع الغذائية فى المنافذ الحكومية ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، مع التركيز على المناطق الأكثر إحتياجًا من أجل حماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة .

ولفت إلى حرص المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية على المتابعة اليومية لمختلف الإجراءات والجهود المبذولة لتأمين وتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار عادلة، والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة في كافة المنافذ والأسواق .

وناشد المحافظ المواطنين بالتفاعل الإيجابى والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

