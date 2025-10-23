قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة كيم كارداشيان تُثير الجدل بظهور صادم على مواقع التواصل الاجتماعي | شاهد
الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
شكاوى من كثرة التقييمات الأسبوعية والواجبات والاختبارات الشهرية بالمدارس.. ومطالب بتخفيفها
بعد تصدر الأهلي الدوري.. إسلام صادق يوجه سؤالا هاما للجماهير
تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
20 دبلوماسيًا يتوجهون إلى شمال رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
الراحمون يرحمهم الله..الحماية المدنية بالمحلة تنقذ قطتين عالقتين داخل يافطة إعلانية
روبيو: تحركات الكنيست بشأن الضفة تهدد اتفاق السلام في غزة
حالة الطقس.. «صباح البلد» يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل تتراجع أسعار السلع في مصر؟.. شعبة المواد الغذائية تزف بشرى سارة للمواطنين
هل هناك إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين؟ المصل واللقاح توضح
فن وثقافة

بحضور آلاف السائحين..فرق مهرجان أسوان تحتفل بظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل

فرق الفنون الشعبية
فرق الفنون الشعبية
أحمد البهى

توافدت جموع الزوار من داخل مصر وخارجها منذ فجر اليوم إلى معبد أبو سمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وسط أجواء احتفالية مبهجة قدمتها فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

شهد الاحتفال بالظاهرة المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعادل ميرغني رئيس مدينة أبو سمبل، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية، وحضور الآلاف من أبناء أسوان والسائحين الذين احتشدوا أمام المعبد.

وبالتزامن مع لحظة تعامد الشمس التي أشرقت على وجه تمثال الملك داخل قدس الأقداس، قدمت العروض الفنية على أنغام الفلكلور المصري، حيث شهدت ساحة المعبد عروضا فلكلورية لثماني فرق فنون شعبية، شاركت في الاحتفال بتعامد الشمس، وهي فرق سوهاج، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، الأقصر، الأنفوشي، أسوان، وملوي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع بالألوان والإيقاعات والرقصات الشعبية.

المهرجان نفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، وانطلقت فعالياته منذ 17 أكتوبر الجاري في 14 موقعا بمحافظة أسوان، ثم انتقلت الفعاليات إلى مدينة أبو سمبل أمس مقدمة استعراضات فنية لاقت تفاعلا وإقبالا جماهيريا غفيرا احتفالا بهذه الظاهرة الفريدة التي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

معبد أبو سمبل تمثال الملك رمسيس الثاني فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان

