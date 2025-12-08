الصحة تكشف الحل للوقاية من نزلات البرد المتكررة في الشتاء؟

أصدرت وزارة الصحة نصائح علي صفحتها بالفيسبوك أكدت فيها أهمية اتباع إجراءات الوقاية للحد من نزلات البرد المتكررة والفيروسات المنتشرة خلال فصل الشتاء، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بين الأطفال وكبار السن.



وأوضحت الوزارة أن الوقاية تبدأ من تعزيز المناعة عبر التغذية السليمة التي تشمل الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين "سي"، وشرب كميات كافية من المياه، والنوم الجيد، وممارسة نشاط بدني خفيف بانتظام.



أما عن الاحتياطات الوقائية فيجب الالتزام بآداب السعال والعطس من خلال استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة آمنة، أو العطس في ثنية المرفق في حال عدم توافر مناديل، وذلك لمنع انتشار العدوى.



وأكدت الوزارة أن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد أهم الإجراءات الفعالة في الحد من انتقال الفيروسات، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين.



وفيما يتعلق بالأماكن المزدحمة، نصحت الوزارة بتقليل التواجد فيها قدر الإمكان، وارتداء الكمامة عند الضرورة، والحرص على تهوية المنازل والفصول الدراسية جيدًا.



كذلك حذرت من الاستخدام العشوائي للأدوية دون استشارة الطبيب.

كما أكد الأطباء مضادات البكتيريا لا تعالج نزلات البرد الفيروسية، وأن بعض أدوية البرد قد تسبب أضرارًا خطيرة للأطفال.