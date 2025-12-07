طبيب يحذر من 3 أدوية للبرد للأطفال: مخاطر على القلب وتفاقم للكحة

وجّه الدكتور الشربيني محمد الشهير بدكتور عيالك استشاري حساسية وصدر الأطفال تحذير جديدًا إلى أولياء الأمور، مؤكدًا ضرورة تجنب إعطاء الأطفال بعض أدوية البرد المنتشرة مثل كونجيستال، دولودي، 123، وساين أب، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة.

وأوضح الطبيب، الذي يحمل درجة الدكتوراه في حساسية وصدر الأطفال، أن هذه الأقراص والشرابات تعمل على تجفيف الإفرازات بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة تهيّج الكحة بدلًا من تهدئتها، إلى جانب احتمالية تسببها في مضاعفات تؤثر على القلب لدى بعض الأطفال، خاصة ممن لديهم تاريخ مرضي أو يعانون من حساسية الصدر.

وأكد الطبيب أن التعامل الخاطئ مع نزلات البرد والسعال قد يحوّل الأعراض البسيطة إلى مشكلة أكبر، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل إعطاء الطفل أي دواء من أدوية البرد المركبة.

واختتم دعوته لجميع الأسر قائلًا:

“للمرة المليون… صحة ولادكم أهم من أي دواء جاهز. من فضلكم بلاش الأدوية دي نهائيًا من غير استشارة طبيب.”