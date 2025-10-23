مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بتجهيزات مدرسة الصداقة للغات

قام اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية إلى مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق للغات بمنطقة حى الصداقة الجديدة، والتى تعتبر من المدارس المتميزة فى المحافظة لما تقدمه من بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الحداثة والإنضباط .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية للمدارس مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

وخلال الجولة برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، إستمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان إلى شرحٍ تفصيلى من مدير المدرسة حول المراحل التعليمية المختلفة التى تضمها هذه المدرسة .

حيث يبلغ عدد الطلاب داخل مدرسة الصداقة للغات 500 طالب وطالبة موزعين على 25 فصل دراسى تشمل جميع المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة ، كما تفقدا الفصول الدراسية والمعامل العلمية وغرف الأنشطة والمكتبة ، واطمأنا على جاهزية المدرسة من حيث الأثاث المدرسى ووسائل التعليم الذكية الحديثة.

العملية التعليمية

وأشاد اللواء خالد فودة بمستوى التجهيزات والمظهر الحضارى للمدرسة ، وهو الذى يؤكد على الإهتمام بجودة التعليم بإعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصرى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 .

فيما أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن محافظة أسوان تضع التعليم على رأس أولوياتها من خلال التوسع فى إنشاء وصيانة المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب حيث تم دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة ليصل إجمالى عدد المدارس إلى 1540 مدرسة .

وأكد المحافظ على أن المرحلة الحالية تشهد دعم متواصل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف للمدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بالمحافظة بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والبشرية فى مناطق التوسع الجديدة .