بالتايجر.. ظهور لافت لـ مي عمر عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة أنستجرام.



وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان تايجر مجسم ،ليكشف عن جمالها و رشاقتها.

يتعاون المؤلف محمد سيد بشير، لأول مرة مع النجمة الكبيرة مي عمر ، والمخرج محمد علي في مسلسل جديد من بطولتها، وذلك للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026.

وتظهر مي عمر، من خلال نافذة محمد سيد بشير بصورة مختلفة وستخلف توقعات الجمهور وتفاجئهم، وسيتطرقا لموضوع لم تقدمه من قبل، كما أنه يمس قلوب السيدات على وجه التحديد.

واستطاع بشير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة أولى حلقات المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، في وقت قصير، بعدما تعاقد مع شركة "ميديا لايف" للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، واجتمع مع مي عمر في جلسات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.