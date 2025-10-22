شيماء سيف أول المنضمين لبطولة «غسيل ومكوى» للنجمة مي عمر في رمضان 2026|صور

تبدأ التحضيرات لمسلسل «غسيل ومكوي» استعدادًا للعرض في الموسم الرمضاني 2026، في عمل يجمع من جديد بين النجمتين مي عمر وشيماء سيف بعد نجاحهما اللافت في مسلسل «اش اش» الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق صدى واسعًا.

وتعد شيماء سيف أول المنضمين رسميًا لبطولة العمل، الذي يوقّع على تأليفه الكاتب محمد سيد بشير، ويُخرجه المخرج محمد علي، في تعاون يُتوقع أن يقدّم تركيبة درامية مختلفة.

العمل الجديد يأتي بعد الشعبية الكبيرة التي حصدها الثنائي مي عمر وشيماء سيف في تجربتهما السابقة، والتي شكّلت بينهما كيمياء فنية محببة لدى المشاهدين، ما جعل الجمهور يترقب ظهورهما معًا من جديد في موسم رمضان المقبل.

ومن المقرّر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يُعرض ضمن أبرز الأعمال الرمضانية المنتظرة لعام 2026.