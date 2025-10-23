قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمد سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي

سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
محمد الغزاوى

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الخميس، أن منطقة شرق بورسعيد تعتبر أول نقطة التقاء بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي منطقة جاهزة تمامًا لاستقبال الاستثمارات الأوروبية والانطلاق منها إلى مصر وأفريقيا والدول العربية.

وأشار «سعده»، خلال مشاركته ضمن الوفد المصري المرافق لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى أن زيارة الرئيس إلى بروكسل بمثابة إضافة كبيرة خاصة أن الأرض في مصر مُمهدة لتلك الشراكة الهامة والتاريخية، موضحًا أنه تم الحديث حول عدد من الملفات الجاذبة للاستثمارات من الجانبين أبرزها: الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، وألواح الطاقة الشمسية، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة بين الشركات المصرية وأوروبا للنفاذ إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي

وشدّد على أن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني، وانخفاض نسب التضخم، والبنية التحتية الضخمة التي نفذتها مصر الفترة الأخيرة، كان بمثابة رسالة طمأنينة إلى مستثمري دول الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد الأوروبي أشاد بالمناخ في مصر كونها تقف على أرض صلبة وأرض خصبة وبوابة حيوية للنفاذ إلى أفريقيا.

وأوضح أنه من أول المشروعات التي ستتم الفترة المقبلة هو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال توقيع عقد الربط الكهربائي بين مصر واليونان وبالتالي يعقبه الربط بين اليونان ودول الاتحاد الأوروبي، لافتًا الرئيس أكد على جاهزية مصر لتكون نافذة إلى أفريقيا والدول العربية كونها تمتلك مناطق اقتصادية واعدة ومقومات جاذبة للاستثمار الأوروبية.

وأعرب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بمكانة مصر المرموقة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما لمسه من نظرة إيجابية من الاتحاد الأوروبي لمصر، ورؤيتهم أن مصر تسير بخطوات ثابتة، مؤكدًا أن الزيارة ناجحة ومبشرة بكل خير.

بورسعيد شرق بورسعيد الغرفة التجارية اتحاد الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

إقبال كثيف من الطلاب الدوليين للتعرف على كليات وبرامج جامعة طنطا

محافظة الشرقية

مكتبة مصر العامة تنظم يوما ترفيهيا لـ60 طفلا من ذوي الهمم

واجهة المنزل قبل وبعد انهيارها

هدم واجهة منزل أثرية بجنوب الأقصر.. وتحرك سريع من الآثار

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد