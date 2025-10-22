قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مسئولو قطاع الإسكان يزورون بورسعيد لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

وزير الإسكان
وزير الإسكان
ٱية الجارحى

زار مسئولو قطاع الإسكان  محافظة بورسعيد لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بجميع مشروعات وملفات عمل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت في إطار توجه الدولة في هذا الشأن ، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير – المشرف على القطاع وبرئاسة المهندس مصطفي النجار - رئيس قطاع الإسكان بزيارة محافظة بورسعيد لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعاتلك.

وتأتي تلك الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.
وعقد مسئولوا الوزارة اجتماع مع مدير مديرية الإسكان ببورسعيد ومناقشة ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة ومختلف المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.
 

ثم توجه الوفد لزيارة بعض مشروعات المحافظة والتي تشرف علي تنفيذها المديرية ومنها (مشروع تنفيذ "120" عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة محمد مهران - حي جنوب ، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة "3 -7" بمنطقة جنوب الرسوة - حي الضواحي ، مشروع إنشاء 66 عمارة إسكان استثماري ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية – بورفؤاد ، مشروع إنشاء 53 عمارة إسكان استثماري ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 241 عمارة شرق كلية التربية الرياضية – بور فؤاد ، مشروع أعمال الموقع العام + الطرق (الإنترلوك) المرحلة الثانية من مشروع إنشاء " 241 " عمارة استثماري – بور فؤاد، مشروع إنشاء المبنى الإداري بنادي بورسعيد الرياضي حي شرق، مشروع إنشاء مول الملابس المستعملة "أوت ليت بورسعيد" حي شرق).

واختتم مسئولو الإسكان الزيارة بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بموقعي (حي الفيروز – عدد 61 عمارة سكنية والكراسة الزرقاء عدد 39 عمارة سكنية) وذلك للوقوف على مستوى تنفيذ بنود أعمال الصيانة والنظافة للعمارات وأثناء الزيارة تم توجيه المديرية والشركة بتلافي الملاحظات التي تم رصدها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل بشكل فعَّال وتحسين نسبة الأداء للحفاظ علي استدامة المشروع.

