إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مديرا تعليم بورسعيد والتفتيش والرقابة يتفقدان مدارس إدارة بحر البقر

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة ومدير مديرية بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة بحر البقر
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة ومدير مديرية بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة بحر البقر
محمد الغزاوى

تفقد اليوم أشرف سلومة، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التربيةوالتعليم، يرافقه  طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس إدارة بحر البقر التعليمية لمتابعة انتظام العمل داخل المدارس وتقييم الأداء التربوي والإداري بها.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ توجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بضرورة الوقوف على سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية.

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة ومدير مديرية بورسعيد يتفقدان مدارس إدارة بحر البقر

حضر الجولة فاطمة هجرس، مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.
 

وخلال الجولة، أوضح الغرباوي أن الزيارة شملت مدارس زيدان سند الأساسية المشتركة، وبلال بن رباح الابتدائية، وشهداء يناير الثانوية المشتركة، والسيدة مريم الإعدادية بنات، إلى جانب مدرسة الشهيد محمد الحسيني الأساسية المشتركة بالحَي الإماراتي.

وقد شارك سلومة والغرباوي ومدير الإدارة طلاب مدرسة زيدان سند – التي تضم نحو ١٤٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٢٢ فصلًا للمرحلة الابتدائية و٩ فصول للمرحلة الإعدادية – فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم والإذاعة المدرسية، كما تفقدا عددًا من الفصول الدراسية بالمرحلتين، مشيدين بكثافة حضور الطلاب وانتظام هيئة التدريس والتزامها الكامل.

كما تفقدا مدرسة بلال بن رباح الابتدائية بحضور الأستاذة مريم الحريري، مدير المدرسة، التي تضم ١٨ فصلًا دراسيًا بإجمالي ٦٩٨ طالبًا وطالبة، حيث وجها بضرورة الاهتمام بتنفيذ التقييمات في مواعيدها بصورة دورية.

وفي مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة، كان في استقبالهما الأستاذة منى العشري، مدير المدرسة، التي يبلغ عدد طلابها ٣٤٨ طالبًا وطالبة موزعين على ٩ فصول دراسية.

وعقدا اجتماعًا مصغرًا مع طلاب الصف الأول الثانوي لمناقشة فلسفة وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام البكالوريا، حيث فَنَّد الغرباوي وضيفه الكريم عددًا من الشائعات المثارة حول النظام الجديد، وردّا على أسئلة واستفسارات الطلاب حول إيجابياته.

كما شملت الجولة مدرسة السيدة مريم الإعدادية بنات بحضور الأستاذة وسام البهوتي، مدير المدرسة، التي تضم ٦ فصول دراسية لخدمة ٢٤٥ طالبة، وأشاد سلومة والغرباوي بانضباط الطالبات والتزام العاملين، وبالمظهر الحضاري المشرف الذي ظهرت به المدرسة.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد الحسيني الأساسية المشتركة بالحَي الإماراتي، وكان في استقبالهما الأستاذ أحمد جودة، مدير المدرسة، التي تضم نحو ٢٥٠٠ طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية موزعين على ٤٩ فصلًا دراسيًا.

ونوّه سلومة خلال الزيارة إلى تعليمات معالي الوزير بضرورة الاهتمام بتنفيذ مبادرات التشجير ودهان الفصول الدراسية، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي وتكاتف الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

