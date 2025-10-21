إزالة 20 فدان استزراع سمكي مخالف على أرض زراعية بقرية الفتح جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، حملاتها المكبرة لإزالة عدد من التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

قاد الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، بمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، حيث أسفرت الجهود عن إزالة مساحة عشرين فدان استزراع سمكي مخالف على أرض زراعية بقرية الفتح شباب الخرجين جنوب بورسعيد، فضلٱ عن إزالة مزرعة سمكية أخرى على مساحة 22.5 فدان مقامة بالمخالفة على أرض زراعية فى قرية الفتح.

وأكدت الجهات المختصة أن الحملات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتعليمات محافظ بورسعيد، لإزالة كافة أشكال التعديات في المهد، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم عودة التعديات مرة أخرى.