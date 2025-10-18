أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد

اشعلت المطربة امال ماهر احتفالية حزب حماة وطن بمحافظة بورسعيد باعياد انتصار اكتوبر والتى اقيمت على حمام السباحة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالمحافظة

وشهد الحفل مايقرب من ٦٠٠٠ مدعو من مختلف طوائف المجتمع البورسعيدى بكافة الاطياف السياسية و الحزبية و الدينية و الاجتماعية

وغنت المطربة امال ماهر مجموعة من اغانيها الوطنية و اشعلت الحفل باغاني البومها الاخير والتى شهدت جميع الاغاني تفاعل كبير من الحضور

واصرت أمال ماهر على مد برنامجها الغنائي ل 7 اغاني بعد انتهاء فقراتها الغنائية الاساسية لما شهدته من تفاعل من الجمهور مؤكدة انها لا ترغب فى انهاء الحفل لعظمة الجمهور ابناء بورسعيد الباسلة و التى لم تتوقع هذا العدد والتفاعل

كان النائب مهندس محمد سلامة أمين الحزب فى بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ حرص على استقبال الضيوف المدعوين بنفسه يرافقه الامناء المساعدين محاسب تامر الحمزاوى و مهندس عمرو بهجت

والقي الامناء المساعدين كلمة خلال الحفل اكدا خلالها ان الاحتفال بذكرى انتصار اكتوبر بمثابة بث روح الولاء و الانتماء للوطن و تذكير الاجيال الشابة بعظمة الانتصار وبطولة وتضحيات الاباء و الاجداد بالروح و الدماء من اجل الزود و الدفاع عن تراب الوطن

واكد النائب محمد سلامة ان الجميع فى حزب حماة وطن يسير على خطى القيادة السياسية داعم لكل قراراته التى تصب فى صالح أمن و آمان الوطن و المواطن

وكرمت امانة حماة وطن فى بورسعيد عدد من الرموز الرياضية سفراء بورسعيد فى العالم على رأسهم الكابتن طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر و لاعب منتخب مصر لكرة اليد افضل جناح فى العالم عبد الرحمن اشرف رشاد

وكرمت امانة بورسعيد عدد من ابطال اكتوبر ووالد الشهيد البطل أحمد ابوالعطاالعريان .

واختتم امين حماة وطن فى بورسعيد كلمته بان الحزب سيظل داعم للمواهب و الموهوبين و ابطال الباسلة سفراءها فى المحافل الدولية