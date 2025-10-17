بدء سحب استمارات المشاركة بالمسابقة الثقافية الكبرى بورسعيد أرض المواهب

أعلنت محافظة بورسعيد عن بدء سحب استمارات المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

تقام المسابقة تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الفنان القدير عبد الرحيم حسن

انطلاق سحب استمارات المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"

وأكد الفنان صلاح الدمرداش منسق عام المسابقة أنه سيتم سحب استمارات المشاركة مجانًا تمامًا بدايةً من يوم اليوم وحتى السبت، من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، من الأماكن التالية: مكتبة مصر العامة بطرح البحر. ونادي العمال بجوار المحكمة. ومكتبة طفل حي الزهور أمام مستشفى النصر. ومكتبة طفل حي الشرق أمام مدرسة الليسيه. ومكتبة وحديقة طفل الضواحي بجوار قسم الضواحي.

وتشمل المرفقات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الأصل للاطلاع) وصورة شخصية حديثة.



ويتم تسليم الأعمال واستماراة المشاركة بمقر مكتبة مصر العامة شارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب سحب الاستمارات، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا عبر الصفحة الرسمية للمسابقة.



يُذكر أن المسابقة متاحة للجنسين من عمر 15 حتى 35 عامًا، على أن تكون الأعمال المقدمة أصلية ولم تشارك في أي مسابقات أو مهرجانات أخرى، ويُسمح لكل متسابق بالمشاركة في مجال فني واحد فقط وبعمل إبداعي واحد.



تأتي المسابقة في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم المبدعين من الشباب، وإبراز ما تزخر به المدينة من مواهب فنية وثقافية واعدة قادرة على تمثيل بورسعيد في المحافل المحلية والدولية.