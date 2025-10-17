قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
بدء سحب استمارات المشاركة بالمسابقة الثقافية الكبرى بورسعيد أرض المواهب

محمد الغزاوى

 أعلنت محافظة بورسعيد عن بدء سحب استمارات المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

تقام المسابقة تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الفنان القدير عبد الرحيم حسن

انطلاق سحب استمارات المشاركة في المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"

وأكد الفنان صلاح الدمرداش منسق عام المسابقة أنه سيتم سحب استمارات المشاركة مجانًا تمامًا بدايةً من يوم اليوم   وحتى السبت، من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، من الأماكن التالية: مكتبة مصر العامة بطرح البحر. ونادي العمال بجوار المحكمة. ومكتبة طفل حي الزهور أمام مستشفى النصر. ومكتبة طفل حي الشرق أمام مدرسة الليسيه. ومكتبة وحديقة طفل الضواحي بجوار قسم الضواحي.
وتشمل المرفقات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الأصل للاطلاع) وصورة شخصية حديثة.

ويتم تسليم الأعمال واستماراة المشاركة بمقر مكتبة مصر العامة شارع طرح البحر خلف حديقة المنتزة خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب سحب الاستمارات، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا عبر الصفحة الرسمية للمسابقة.


يُذكر أن المسابقة متاحة للجنسين من عمر 15 حتى 35 عامًا، على أن تكون الأعمال المقدمة أصلية ولم تشارك في أي مسابقات أو مهرجانات أخرى، ويُسمح لكل متسابق بالمشاركة في مجال فني واحد فقط وبعمل إبداعي واحد.
 

تأتي المسابقة في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم المبدعين من الشباب، وإبراز ما تزخر به المدينة من مواهب فنية وثقافية واعدة قادرة على تمثيل بورسعيد في المحافل المحلية والدولية.

