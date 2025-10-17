قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري بالضواحي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب

محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري بحي الضواحي، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث رافقه خلالها اللواء ابراهيم عبد السميع مدير الميناء البري و رئيس حي الضواحي شيماء العزبي.

كما تابع محافظ بورسعيد سير وانتظام العمل داخل محطات الوقود وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من انتظام العمل داخل المحطات، وتوافر الوقود بجميع أنواعه، وعدم وجود أي تكدسات أو معوقات أمام المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة المُعلنة وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

والتقى محافظ بورسعيد، السائقين داخل الميناء البري" مجمع المواقف" ، للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، بعد  زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين .

و تابع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات،  حيث شدد على السائقين بالإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشددٱ ايضا على تكثيف الحملات المرورية لمتابعة انتظام العمل وعدم المغالاة على المواطنين  

كما أكد المحافظ التصدي لأي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار، مشددا علي المتابعة اللحظية من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

واعتمد المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة،  داخل المحافظة بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 5 جنيهات و تعريفة التاكسي داخل نفس الحي 17 جنيهٱ ، ومن حي إلى  حي تاني أو تالت 22 جنيهٱ  ، و من حي الي حي رابع 27جنيها ، وتعريفة مشروع النقل الداخلي4,5 جنيهات ، وتعريفة خط الديبة 15 جنيهات، و خط شادر عزام 22,5 جنيها ، و خط القابوطي الجديد و 44 عمارة 9 جنيهات ،  وخط الحي الاماراتي-أسوان 6 جنيهات ، والحي الاماراتي ـالزهور 5,5 جنيهات ، خط بورسعيد بورفؤاد 7,5 جنيهات

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي : خط بورسعيد المرج 119 جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 54 جنيها ، وبورسعيد السويس 100 جنيها ، بورسعيد  الزقازيق 103 جنيها ، وبورسعيد فاقوس 85 جنيها ،  وبورسعيد القنطرة غرب 45 جنيها ، وبورسعيد المنزلة 45 جنيها ، وبورسعيد دمياط 36 جنيها ، بورسعيد دمياط الجديدة 55جنيهٱ، وبورسعيد المنصورة 73,5 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري  105 جنيها ، وبورسعيد طنطا 107 جنيها ، وبورسعيد الإسكندرية 135 جنيها.

