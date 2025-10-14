وكيل تعليم بورسعيد يناقش إجراءات القيد والتحويل والغياب

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم لقاءً مع ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العمل داخل الإدارة، وبحث سبل تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

مدير المديرية يبحث رفع الأداء الاداري والفني لمسؤلي شئون الطلبة

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود المبذولة لتيسير إجراءات القيد والتحويل والغياب، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لشئون الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط ودقة العمل في هذا القطاع الحيوي.

كما اقترح وكيل تعليم بورسعيد تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأقسامها بالإدارات التعليمية، لتقديم الدعم الفني لرؤساء أقسام شئون الطلبة بالادارات التعليمية، بهدف توحيد الإجراءات ورفع مستوى الأداء الإداري والفني.

وأكد طاهر الغرباوي في ختام اللقاء على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم نحو تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيدًا بروح العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات لتحقيق الصالح العام للمنظومة التعليمية بالمحافظة.