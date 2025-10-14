قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يناقش إجراءات القيد والتحويل والغياب

مدير المديرية يبحث رفع الأداء الاداري والفني لمسؤلي شئون الطلبة
محمد الغزاوى

عقد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  اليوم لقاءً مع  ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العمل داخل الإدارة، وبحث سبل تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود المبذولة لتيسير إجراءات القيد والتحويل والغياب، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لشئون الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط ودقة العمل في هذا القطاع الحيوي.

كما اقترح وكيل تعليم بورسعيد  تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأقسامها بالإدارات التعليمية، لتقديم الدعم الفني لرؤساء أقسام شئون الطلبة بالادارات التعليمية، بهدف توحيد الإجراءات ورفع مستوى الأداء الإداري والفني.

وأكد  طاهر الغرباوي في ختام اللقاء على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم نحو تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيدًا بروح العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات لتحقيق الصالح العام للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

بورسعيد التربية والتعليم شئون الطلاب محافظة بورسعيد

