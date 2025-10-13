قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر قبل دخولها منافذ بورسعيد| صور

ضبط 10 آلاف كيلو أرز مجهول المصدر قبل دخولها منافذ بورسعيد
ضبط 10 آلاف كيلو أرز مجهول المصدر قبل دخولها منافذ بورسعيد
محمد الغزاوى

وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ضربة قوية لمحاولات تهريب السلع مجهولة المصدر إلى أسواق المحافظة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بـ10 آلاف كيلو جرام من الأرز أثناء محاولة دخولها منافذ بورسعيد دون أي فواتير أو مستندات توضح مصدرها.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي مدير عام المديرية، وإشراف الأستاذة أماني صقر وكيلة المديرية، وقادها الأستاذ أحمد العربي مدير الإدارة المركزية للرقابة، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية.

منافذ بورسعيد

 

وأسفرت جهود الحملة عن التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2022 الذي يُلزم التجار بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر السلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة الحملات المكثفة لتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل المحافظة.

وناشدت المديرية المواطنين بضرورة الشراء من أماكن موثوقة، والتأكد من وجود فواتير توضح بيانات المنتج وتاريخ الصلاحية، للمساهمة في حماية الأسواق وصون حقوق المستهلك.

بورسعيد التموين محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

