ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر قبل دخولها منافذ بورسعيد| صور

وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ضربة قوية لمحاولات تهريب السلع مجهولة المصدر إلى أسواق المحافظة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بـ10 آلاف كيلو جرام من الأرز أثناء محاولة دخولها منافذ بورسعيد دون أي فواتير أو مستندات توضح مصدرها.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ محمد حلمي مدير عام المديرية، وإشراف الأستاذة أماني صقر وكيلة المديرية، وقادها الأستاذ أحمد العربي مدير الإدارة المركزية للرقابة، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية.

منافذ بورسعيد

وأسفرت جهود الحملة عن التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2022 الذي يُلزم التجار بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر السلع الغذائية.

وأكدت مديرية التموين أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة الحملات المكثفة لتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل المحافظة.

وناشدت المديرية المواطنين بضرورة الشراء من أماكن موثوقة، والتأكد من وجود فواتير توضح بيانات المنتج وتاريخ الصلاحية، للمساهمة في حماية الأسواق وصون حقوق المستهلك.