الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، علي هامش قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أن الاستقبال كتعبير لتقدير الرئيس السيسي وحرصه البالغ على الرياضة بشكل عام وفي القلب منها كرة القدم التى تعد معشوقة الجماهير في مصر والعالم .

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مع ملايين المصريين المحبين لكرة القدم هذا التقدير الكبير من رئيس الجمهورية بعظيم الامتنان له الذي يؤكد عمليا أنه بحق راع الرياضة والرياضيين دوما حيث استطاع بحرصه ورعايته لها أن يجعل مصر مركزا عالميا للمحافل الرياضية الدولية من خلال بنية رياضية تصنف بين دول العالم المتقدم

وختتم الاتحاد بيانه قائلا : عاشت مصر وقائدها وشعبها ورياضيوها وكل محبي السلام وكرة القدم في العالم