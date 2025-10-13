الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوف مصر الكرام المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام”.

وأضاف الرئيس السيسي: "من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم؛ من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام.

I welcome his Excellency President Donald Trump, President of USA, and his honorable delegation to “Sharm Elsheikh Peace Summit”.

From the city of Sharm Elsheikh where the populations’ will is tied with the world leaders’ determination to ending the war in Gaza. They all carry a single message to mankind: Enough with war … welcome to peace.