مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مقطع فيديو، اليوم الإثنين، يظهر مرافقة مقاتلات مصرية لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ.

ووصل ترامب إلى شرم الشيخ، قبل قليل، إلى شرم الشيخ؛ لحضور قمة السلام التي يترأسها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور أكثر من 20 قائدا حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

وتتزامن زيارة ترامب للمنطقة مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الإثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

يأتي ذلك في إطار الصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، التي أبرمت بعد مفاوضات شرم الشيخ الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرت المفاوضات لبحث تنفيذ مقترح ترامب للسلام، الذي أوقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائليين من قبضة الفصائل الفلسطينية.