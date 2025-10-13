قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بهذه المناطق وتحذر من شبورة
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي و قام بعمل رائع لإيقاف الحرب في غزة
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
أخبار العالم

مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد

مقاتلات مصرية ترافق ترامب
مقاتلات مصرية ترافق ترامب
ناصر السيد

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، مقطع فيديو، اليوم الإثنين، يظهر مرافقة مقاتلات مصرية لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ.

ووصل ترامب إلى شرم الشيخ، قبل قليل، إلى شرم الشيخ؛ لحضور قمة السلام التي يترأسها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور أكثر من 20 قائدا حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

وتتزامن زيارة ترامب للمنطقة مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم. 

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الإثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

يأتي ذلك في إطار الصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، التي أبرمت بعد مفاوضات شرم الشيخ الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرت المفاوضات لبحث تنفيذ مقترح ترامب للسلام، الذي أوقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائليين من قبضة الفصائل الفلسطينية.

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

