وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إعلان حماس الإفراج عن 4 جثامين: إخلال بالاتفاق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة إكس، أن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أنه يعتبر أي تأخير أو إغفال متعمد بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم الاثنين.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الاثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

يأتي ذلك في إطار الصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، التي أبرمت بعد مفاوضات شرم الشيخ الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرت المفاوضات لبحث تنفيذ مقترح ترامب للسلام، الذي أوقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائليين من قبضة الفصائل الفلسطينية.