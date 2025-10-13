قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة

فرناس حفظي

قال باري دوناديو، السياسي الأمريكي والضابط السابق في الخدمة السرية بالبيت الأبيض، إن ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البرلمان الإسرائيلي كان حدثًا منتصرًا ومفعمًا بالحماس والطاقة. وقد شهدت الجلسة موقفًا مفاجئًا عندما أحدث أحد النواب الإسرائيليين اضطرابًا أثناء كلمة ترامب، مما تسبب في لحظات من الفوضى داخل القاعة، قبل أن يتم إخراج نائبين إسرائيليين منها.

 وأوضح باري دوناديو، السياسي الأمريكي والضابط السابق في الخدمة السرية بالبيت الأبيض، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن ترامب بدا مرتاحا بين أعضاء الكنيست وكأنه في بيته، بل دعا إلى العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أي تهم جنائية مرفوعة ضده.
وأضاف دوناديو أن خطاب ترامب كان مشحونًا بالمشاعر والدعم لإسرائيل وقيادتها، مشيرًا إلى أنه جاء ليؤكد قرب نهاية الحرب في غزة.


وقال دوناديو: "كنت أؤكد منذ عام في العديد من القنوات العربية أن الرئيس ترامب يهتم بالشرق الأوسط، وبالشعب الفلسطيني، وبمصر أيضا، لكن يبدو أن أحدا لم يُصغِ إلى كلماتي حتى عندما قلتها على الهواء مباشرة."

دور القاهرة المحوري 

وأوضح أن زيارة ترامب إلى مصر فور انتهاء زيارته لإسرائيل تعكس إدراكه لدور القاهرة المحوري في مستقبل غزة وأمنها، مؤكدًا أن ترامب يُكن احتراما كبيرا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللعاهل الأردني. 

الدعم العسكري الأمريكي لمصر 

وتابع أن اللقاء في مصر من المرجح أن يتناول الدعم العسكري الأمريكي لمصر مستقبلًا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، إلى جانب بحث المساهمة المصرية في دعم غزة واستقرارها.

وأشار دوناديو إلى أن قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها ستضم مصر ودولًا عربية أخرى لتوفير قوات شرطة تعمل على حماية غزة وحفظ الأمن فيها، مضيفا أن الرئيس المصري صادق في رغبته بتحقيق السلام لفلسطين، وسيكون شريكًا أساسيًا في تأمين وازدهار غزة.


واختتم دوناديو تصريحه قائلًا إن هذا اليوم يُعد يومًا طيبًا لإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، والأهم للفلسطينيين، لأنه يمثل نهاية حربٍ طويلة، مؤكدًا أن العديد من قادة العالم يسعون سياسيًا واقتصاديًا لإنجاح مستقبل غزة، بل ويتوقع أن تزدهر غزة اقتصاديا وربما تتفوق على إسرائيل بعد إعادة إعمارها، مثلما تفوقت اليابان وألمانيا على الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف : "استُجيبت اليوم دعوات كثيرة، وحان الوقت لبناء شرق أوسط جديد يسوده السلام والازدهار والسعادة."

باري دوناديو البيت الأبيض الرئيس الأمريكي مصر عبد الفتاح السيسي

