حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم الاثنين.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الاثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

يأتي ذلك في إطار الصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، التي أبرمت بعد مفاوضات شرم الشيخ الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وجرت المفاوضات لبحث تنفيذ مقترح ترامب للسلام، الذي أوقف الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائليين من قبضة الفصائل الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.