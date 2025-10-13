أوبك تبقى توقعات نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم "الاثنين"، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 لاتزال عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وقال التقرير الشهري للمنظمة اليوم إنه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وذكر التقرير أنه في عام 2026، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

ورجح التقرير أن ينمو إنتاج السوائل غير المُعلنة (أي إنتاج السوائل من الدول غير المُشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

كما رجح أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين هي المحركات الرئيسية للنمو .. ويبقى نمو إنتاج السوائل غير المُعلنة لعام 2026 عند 0.6 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، مع عودة البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين كمحرك رئيسي للنمو.

وتوقع التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.6 مليون برميل يوميًا، تليها زيادة مماثلة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطه إلى 8.8 مليون برميل يوميًا.

وارتفع إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 630 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 43.05 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.