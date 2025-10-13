قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوبك تبقى توقعات نمو الطلب على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا

أوبك تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا
أوبك تبقى توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عند 1.3 مليون برميل يوميًا
أ ش أ

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم "الاثنين"، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 لاتزال عند حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وقال التقرير الشهري للمنظمة اليوم إنه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وذكر التقرير أنه في عام 2026، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي.

وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا. 

ورجح التقرير أن ينمو إنتاج السوائل غير المُعلنة (أي إنتاج السوائل من الدول غير المُشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. 

كما رجح أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين هي المحركات الرئيسية للنمو .. ويبقى نمو إنتاج السوائل غير المُعلنة لعام 2026 عند 0.6 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، مع عودة البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين كمحرك رئيسي للنمو. 

وتوقع التقرير أن ينمو إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 8.6 مليون برميل يوميًا، تليها زيادة مماثلة بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، ليصل متوسطه إلى 8.8 مليون برميل يوميًا. 

وارتفع إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 630 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، على أساس شهري، ليصل متوسطه إلى حوالي 43.05 مليون برميل يوميًا، وفقًا للمصادر الثانوية المتاحة.

منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك نمو الطلب العالمي على النفط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان: اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم"

تصدير شحنة غاز

وزارة البترول تٌعلن تصدير شحنة غاز جديدة إلى إيطاليا من مجمع إدكو للغاز المسال

جهاز مدينة 6 أكتوبر

جهاز مدينة 6 أكتوبر يوقف أعمال صب مخالفة ويتخذ الإجراءات القانونية

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد