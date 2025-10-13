قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
أخبار العالم

حسن المستكاوي: ترامب فوجيء بحديث نتنياهو عن الجولان

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
سارة عبد الله

علق الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، على كلمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي.

وكتب المستكاوي عبر إكس: "ملاحظة مش عابرة عندما قال نيتنياهو في خطابة في الكنيست انه يشكر ترامب علي موافقته علي السيطرة علي الجولان بدا لي أن ترامب فوجيء بهذا الكلام وتقريبا اشمأنط (لا تترجم)".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته اليوم بالكنست: “هذه أحد المعجزات التي قدمتها إسرائيل للعالم، وقمنا بالتخلص من كل التحديات التي تقف أمام هذا الحب، وما قمتم به هو معجزة، وإنكم أمنون وأقوى الأن ويحترمكم الكل الأن أكثر من أى وقت أخر فى كل تاريخ إسرائيل".

وأضاف: “قمنا بنشر السلام وتغيير الإتجاهات المختلفة، وسنستمر فى دعم قيمنا وسيري العالم أننا قمنا بإيقاف هذا الصراع الذي أستمر كل هذه السنوات، والشعب الأمريكي يتمني لكم التوفيق ونحن بجانب إسرائيل ونشارككم التفوق والنجاح والنصر".

وتابع: “كنا نتحمل الكثير من الأعباء وقت الحرب والأن نخلق السلام معا وأرجعنا المحتجزين مرة أخري، وأعرب عن شكري على هذا اللقاء الرائع وأحب إسرائيل وأريدها أن تكون أقوي وأعظم".

حسن المستكاوي دونالد ترامب الكنيست الإسرائيلي

