المغرب يضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: الولايات المتحدة قامت بتدمير القوة النووية الإرهابية

البهى عمرو

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل بي مرات عديدة لمنح إسرائيل أسلحة ووافقت على ذلك، ويجب ألا يتكرر 7 أكتوبر مرة أخرى.

وأضاف الرئيس الأميركي، خلال كلمته في الكنيست: تمكنا من إنهاء 8 حروب في غضون 8 أشهر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتدمير القوة النووية الإرهابية.

وأوضح: هذه ليست نهاية حرب فقط بل فجر شرق أوسط جديد، وينتابني شعور رائع حين أقول إن المحتجزين عادوا. 
و رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست قائلا : أهلا بك في القدس عاصمتنا الأبدية.

وقال نتنياهو لترامب في كلمته امام الكنيست : سيحفر اسمك سيدي الرئيس في تاريخ أمتنا وتاريخ البشرية. و هذه زيارتكم الأولى منذ أعلنتم القدس عاصمة إسرائيل، شكرا لكم على هذا القرار.

وأضاف نتنياهو لترامب: شكرا لاعترافكم بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وشكرا على مواجهتك الأكاذيب في الأمم المتحدة. وشكرا لاعترافك في 2020 بسيادتنا على يهودا والسامرة. و شكرا على انسحابك من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي. و شكرا لدعمك لعملية "الأسد الصاعد"، شكرا لضربات الولايات المتحدة ضد إيران.

وتابع نتنياهو: دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض. و ما من رئيس أمريكي فعل أكثر من ترامب لإسرائيل.

ووجه نتنياهو الشكر لترامب  على المقترح الذي يعيد جميع رهائن الاحتلال إلى الديار وينهي الحرب من خلال تحقيق جميع الأهداف.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

رئيس جامعة الأزهر يؤم طلاب المدينة الجامعية

رئيس جامعة الأزهر يؤم طلاب المدينة الجامعية ويلقي درسا من كتاب رياض الصالحين

مفتى الجمهورية

مفتي الجمهورية: العلم عبادة وسلوك حضاري يسهم في بناء الإنسان وتحقيق العمران

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدا على مستوى الجمهورية

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

