ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل

الرئيس ترامب رفقة نتنياهو و زوجته
الرئيس ترامب رفقة نتنياهو و زوجته
هاجر رزق

خرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، البروتوكول الرئاسي، حيث دعا نتنياهو وزوجته للانضمام إليه في سيارته الرئاسية، و ذلك بعد استقباله في مطار بن جوريون من طرف نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

و أضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه بعد مراسم الاستقبال الرسمي، صعد نتنياهو رفقة زوجته إلى سيارة "ذا بيست" الرئاسية الخاصة بترامب، واتجهوا معا نحو الكنيست، في خرق للبروتوكول الرئاسي

و تعتبر سيارة "ذا بيست" هي السيارة الرئاسية الرسمية لرئيس الولايات المتحدة، وهي من طراز "كاديلاك"، وصممت خصيصا لتلبية معايير صارمة لحماية الرئيس.
 

دونالد ترامب البروتوكول الرئاسي نتنياهو مطار بن جوريون

