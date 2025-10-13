قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
شقيق الصحفي صالح.. إعلام فلسطيني: سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال
ترامب: أشكر ويتكوف على جهوده في إعادة المحتجزين من غزة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
وزير الإسكان من أسيوط: نعمل على رفع كفاءة المحطات وتطوير الشبكات لخدمة المواطنين في كل القرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شقيق الصحفي صالح.. إعلام فلسطيني: سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال

ناجي الجعفراوي وصالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي وصالح الجعفراوي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه سيتم اليوم تحرير ناجي الجعفراوي من سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي الذي ارتقى أمس برصاص خارجين عن القانون.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر ميدانية أن الشهيد صالح الجعفراوي كان يؤدي عمله الصحفي بتغطية آخر المستجدات في أحد الأحياء المدمرة، حين اندلعت اشتباكات مفاجئة بين المقاومة الفلسطينية وإحدى العائلات المعروفة بتعاونها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.

ووفقاً للمصادر، قام أفراد من تلك العائلة بخطف الجعفراوي وإطلاق النار عليه بسبع رصاصات أردته شهيداً على الفور.

 وأضافت المصادر أن الجناة عمدوا لاحقاً إلى حذف جميع منشوراته من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاقها بالكامل، في محاولة لطمس معالم الجريمة وإخفاء الحقيقة.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الحزن عقب تداول أنباء عن استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، حتى أكد الخبر زميله عبد العطار عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

أكد الصحفي الفلسطيني عبد العطار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، انقطاع الاتصال بصالح الجعفراوي، و لكنه في بداية الأمر لم يعلن استشهاده، حيث نشر  قائلا: «الزميل والصديق صالح الجعفراوي مقطوع الاتصال معه منذ ساعات، أثناء التغطية الإعلامية في مدينة غزة، ولا توجد أي معلومات حقيقية عن مصيره دعواتكم له ونسأل اللّه له السلامة».

ثم عاد وأكد خبر استشهاد صالح الجعفراوي خلال تغطية إعلامية في مدينة غزة عبر منشور آخر على " انستجرام"، حيث أبدى حزنا كبيرا على فراقه ناشرا عددا من الصور التي تجمعهم معا.

فلسطين صحفي فلسطيني إستشهاد صالح الجعفراوي مدينة غزة

