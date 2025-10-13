هيوحشنا وشك البشوش.. لقاء سويدان تنعى صالح الجعفراوي

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن حزنها الشديد بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي في غزة.

وقالت لقاء سويدان لصدى البلد: «لاحول ولاقوة إلا بالله لسه شايفة فرحة الدنيا في عينيك من يومين في الفيديو إيه وجع القلب ده مش عارفة أقول أي حاجة، طلبتها ونولتها، هتوحشنا جدًا، وهيوحشنا وشك البشوش رغم كل الصعاب، إنا لله وإن إليه راجعون، الشهيد / صالح الجعفراوي، مع السلامة يا صالح ربنا يصبرنا جميعاً و يصبر أهله.



واستشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي أثناء قيامه بتغطية الأحداث الميدانية في مدينة غزة، ليترك فراغًا كبيرًا في الوسط الإعلامي الفلسطيني، كان الجعفراوي معروفًا بشجاعته وإصراره على نقل الحقيقة من قلب الميدان، مصورًا معاناة المدنيين والصراعات اليومية، حتى أصبح صوتًا موثوقًا ومؤثرًا على منصات التواصل الاجتماعي.