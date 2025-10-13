ترامب من الكنيست: ما يحدث الآن أمر رائع.. وكوشنر كان له دور بارز في الاتفاقيات الإبراهيمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن ما يحدث في هذه المرحلة "أمر رائع"، مؤكدًا أن "الجميع سعداء بما تم تحقيقه".

تعزيز السلام والاستقرار

وأضاف ترامب أن صهره جاريد كوشنر كان له "دور كبير ومؤثر" في إتمام الاتفاقيات الإبراهيمية التي وُصفت بأنها "تحول تاريخي في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "أريد أن أشكر الكنيست على هذا الترحيب الكبير، الجميع هنا يشعر بالسعادة، ولدينا مواهب كثيرة، ولم نعد نملك أي أعذار، فقد قمنا بعمل رائع".

وأشاد ترامب بوزير الخارجية الأمريكي روبيرو، مؤكدًا أنه "قام بدور مهم سيُسجل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كأعظم وزير خارجية"، على حد قوله.