ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم يشهد اليوم "يوماً عظيماً"، موجهاً الشكر لكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن ما يحدث يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة والعالم.

وأضاف ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن هذا اليوم يحمل له شعورًا خاصًا، موضحًا: "لأول مرة أستطيع أن أقول إن المحتجزين قد عادوا، وهذا شعور رائع".

واستعاد ترامب ذكرياته مع الرئيسة السابقة هيلاري كلينتون، قائلاً: "أتذكر عندما كانت تقول إن ترامب سيورط الولايات المتحدة في حروب مع الجميع، لكنني اليوم أقول إننا أوقفنا الحروب، ولم ندخل في أي منها".

أعظم قوة عسكرية

وأكد الرئيس الأمريكي أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة، مضيفًا: "لدينا إيمان راسخ بأن السلام لا يُجلى إلا بالقوة، والولايات المتحدة تمتلك أعظم قوة عسكرية في تاريخ العالم".