بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب: "تأخرت عن الذهاب إلي قمة شرم الشيخ، كنت اعتقد أنني سألقي كلمة وأذهب لمصر، لكن نتنياهو وزعيم المعارضة كانت كلمتهم طويلة جدا أطول من كلمتي" ، وذلك خلال كلمة القاها في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: أعتزم أن أكون شريكا في إعادة إعمار غزة، وذلك خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي.

وتابع: إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ستصبح أكثر أمانا قريبا شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

وأضاف: هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.