ترامب: اعتزم أن أكون شريكا في إعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتزم أن أكون شريكا في إعادة إعمار غزة، وذلك خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف: إسرائيل والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ستصبح أكثر أمانا قريبا.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: إن شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

وأضاف ترامب، هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جميع قادة هجوم ٧ أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية، وذلك خلال خطابه في الكنيست .

وأضاف نتنياهو موجها حديثه للرئيس الأمريكي: عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مؤتمر يُعقد اليوم في مصر.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه قال إنه لن يتمكن من الحضور نظرًا لقرب موعد المؤتمر من بداية العيد.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده في توسيع دائرة السلام من خلال القوة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالارتياح ويدعم هذا الاتفاق الذي وضع حدًا للحرب الأخيرة في القطاع.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، أن الحرب في غزة انتهت رسميا، مؤكدا: "لولا استهدافنا للمنشآت النووية الإيرانية، لما عمّ هذا الشعور بالفرح الآن".